Direksiyon sınavını geçemedi: Hıncını komisyon görevlisinden aldı

Silivri'de direksiyon sınavına giren bir genç, ehliyet almak için yeterli puanı alamadı. Bunun üzerine sınavdan kalan genç ve babası, komisyon üyelerine tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma büyüyünce gencin babası, komisyon üyesine yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aldığı yumruk darbeleriyle hafif yaralanan komisyon üyesi, saldırıyı gerçekleştiren baba oğuldan şikayetçi oldu.

Özetle