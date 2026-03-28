Otobüste kadınların şoke eden yer kavgası! Şoförün kolunu ısırdı

Bursa'da seyir halindeki bir otobüste yolculuk yapan iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen otobüs şoförü araya girerken beklenmedik bir olay yaşandı. Tartışan kadınlar, kendilerini ayırmaya çalışan şoförün kolunu ısırdı. O anlar otobüste bulunan diğer yolcuların hayretleri içerisinde yaşandı.

