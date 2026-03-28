Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri paylaştı. Uraloğlu, dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu, Türkiye'de ise bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti. Ayrıca Uraloğlu, çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise bu sürenin 41 saat 37 dakikaya ulaştığını sözlerine ekledi.

HABERİN ÖZETİ Bakan Uraloğlu verileri paylaştı! Sosyal medya kullanımında dünyayı solladık: En çok kullanılan uygulama belli oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya ve çevrim içi medyada geçirilen süreye ilişkin Türkiye'ye özgü verileri paylaştı. Dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresi 18 saat 36 dakika iken, Türkiye'de bu süre 25 saat 4 dakikaya ulaştı. Türkiye'de haftalık çevrim içi medya kullanım süresi ise 41 saat 37 dakikaya yükseldi. Türkiye'de Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakika olarak belirtildi. YouTube'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 28 dakika olarak açıklandı. TikTok'ta günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 25 dakika olarak gerçekleşti.

Sosyal medya kullanımının Türkiye'de büyük sayılara ulaştığını belirten Uraloğlu, "Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı. Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken, YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.