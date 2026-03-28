Bakan Uraloğlu verileri paylaştı! Sosyal medya kullanımında dünyayı solladık: En çok kullanılan uygulama belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri paylaştı. Uraloğlu, dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu, Türkiye'de ise bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti. Ayrıca Uraloğlu, çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise bu sürenin 41 saat 37 dakikaya ulaştığını sözlerine ekledi.
Sosyal medya kullanımının Türkiye'de büyük sayılara ulaştığını belirten Uraloğlu, "Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı. Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken, YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.
|Platform
|Günlük Ortalama Kullanım Süresi
|1 saat 53 dakika
|YouTube
|1 saat 28 dakika
|TikTok
|1 saat 25 dakika
|Genel Haftalık Sosyal Medya Kullanım Süresi (Türkiye)
|25 saat 4 dakika