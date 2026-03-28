A101 26 Mart - 2 Nisan aktüel kataloğu! Televizyon, boy aynası, gaming ürünler, boy aynası ve masa takımı geliyor

A101’de indirime girecek ürünlerin listesi yayımlanan yeni katalogla beraber belli oldu. Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL fiyatıyla dikkat çekerken Ekranlı Mini Blender Seti 1.899 TL, Dijital Baskül 349 TL olacak. 4 Kişilik Yemek Masası Takımı 7.799 TL’den satılırken balıkçılık ekipmanalrı yoğun ilgi görüyor. Olta Seti 549 TL, Olta Kamışı 1.349 TL, Olta Makinesi 1.349 TL’den satışa sunulacak. Klozet Takımı 349 TL, Kamp Sandalyesi 349 TL, Katlanabilir Kamp Taburesi 119 TL, İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL, 32 Litre Hacimli Buzluk Termos 1.339 TL, Desenli Piknik Sepeti 449 TL olacak. Her yaştan kişiye hitap eden kadın-erkek terlik çeşitleri ise 119 TL ile 189 TL arasında etiket fiyatıyla dikkat çekti. Büyük boy, küçük boy ve orta boy hurç çeşitleri yine raflarda olan ürünlerden olacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 26 Mart- 2 Nisan aktüel kataloğu…
UHD Smart Google Televizyon 22.999 TL
FHD Qled Televizyon 8.999 TL
65 İnç 4K UHD Televizyon 29.999 TL
Akım Korumalı 3’lü Uzatma Kablosu (Makaralı) 489 TL
Bluetooth Gaming Performans Kulaklık 649 TL
2 Yıl Garantili Gaming Klavye 449 TL
Bulaşık Makinesi 14.999 TL
Çay Makinesi 1.599 TL
Ekranlı Mini Blender Set 1.899 TL
Kahve Makinesi 1.599 TL
Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL
Saç Düzleştirici 499 TL
Dizel Pro Forklift 1.049.000 TL
Maxi Scooter 59.990 TL
Benzinli Motosiklet 39.990 TL
Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 249.990 TL
Temizlik Mop Seti 999 TL
Metal Çerçeveli Boy Aynası 1.599 TL
4 Kişilik Masa Takımı 7.799 TL
Dekoratif Sunum Tepsisi 139 TL
Olta Seti 549 TL
Olta Kamışı 1.349 TL
Olta Makinesi 1.449 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL
Katlanabilir Kamp Taburesi 119 TL
Piknik Sandalyesi 349 TL
İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL
Kadın/Erkek Terlik Çeşitleri 119-189 TL
Klozet Takımı 349 TL
Dokuma Salon Halısı 1.709 TL
12 Jant Çocuk Bisikleti 2.299 TL
17.5 KG Tavan Boyası 599 TL
10 Kg Plastik Duvar Boyası 429 TL
Petek Üstü Dresuar 1299 TL
2’li Kase Seti 155 TL
Sofra Bezi 129 TL
Ekose Masa Örtüsü 79,50 TL