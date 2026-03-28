A101’de indirime girecek ürünlerin listesi yayımlanan yeni katalogla beraber belli oldu. Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL fiyatıyla dikkat çekerken Ekranlı Mini Blender Seti 1.899 TL, Dijital Baskül 349 TL olacak. 4 Kişilik Yemek Masası Takımı 7.799 TL’den satılırken balıkçılık ekipmanalrı yoğun ilgi görüyor. Olta Seti 549 TL, Olta Kamışı 1.349 TL, Olta Makinesi 1.349 TL’den satışa sunulacak. Klozet Takımı 349 TL, Kamp Sandalyesi 349 TL, Katlanabilir Kamp Taburesi 119 TL, İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL, 32 Litre Hacimli Buzluk Termos 1.339 TL, Desenli Piknik Sepeti 449 TL olacak. Her yaştan kişiye hitap eden kadın-erkek terlik çeşitleri ise 119 TL ile 189 TL arasında etiket fiyatıyla dikkat çekti. Büyük boy, küçük boy ve orta boy hurç çeşitleri yine raflarda olan ürünlerden olacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 26 Mart- 2 Nisan aktüel kataloğu…

HABERİN ÖZETİ A101 26 Mart - 2 Nisan aktüel kataloğu! Televizyon, boy aynası, gaming ürünler, boy aynası ve masa takımı geliyor A101'in 26 Mart - 2 Nisan tarihleri arasındaki aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL, Ekranlı Mini Blender Seti 1.899 TL ve Dijital Baskül 349 TL fiyatlarıyla öne çıkıyor. 4 Kişilik Yemek Masası Takımı 7.799 TL'den, balıkçılık ekipmanları ise Olta Seti 549 TL, Olta Kamışı 1.349 TL, Olta Makinesi 1.349 TL'den satışa sunulacak. Televizyon modelleri arasında UHD Smart Google Televizyon 22.999 TL ve 65 İnç 4K UHD Televizyon 29.999 TL bulunuyor. Büyük ev aletleri kategorisinde Bulaşık Makinesi 14.999 TL ve Çay Makinesi 1.599 TL yer alıyor. Taşıt seçenekleri arasında Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 249.990 TL, Maxi Scooter 59.990 TL ve Benzinli Motosiklet 39.990 TL bulunuyor. Çocuklar için 12 Jant Çocuk Bisikleti 2.299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101 2 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU 2026

UHD Smart Google Televizyon 22.999 TL

FHD Qled Televizyon 8.999 TL

65 İnç 4K UHD Televizyon 29.999 TL

Akım Korumalı 3’lü Uzatma Kablosu (Makaralı) 489 TL

Bluetooth Gaming Performans Kulaklık 649 TL

2 Yıl Garantili Gaming Klavye 449 TL

Bulaşık Makinesi 14.999 TL

Çay Makinesi 1.599 TL

Ekranlı Mini Blender Set 1.899 TL

Kahve Makinesi 1.599 TL

Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL

Saç Düzleştirici 499 TL

Dizel Pro Forklift 1.049.000 TL

Maxi Scooter 59.990 TL

Benzinli Motosiklet 39.990 TL

Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 249.990 TL

Temizlik Mop Seti 999 TL

Metal Çerçeveli Boy Aynası 1.599 TL

4 Kişilik Masa Takımı 7.799 TL

Dekoratif Sunum Tepsisi 139 TL

Olta Seti 549 TL

Olta Kamışı 1.349 TL

Olta Makinesi 1.449 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL

Katlanabilir Kamp Taburesi 119 TL

Piknik Sandalyesi 349 TL

İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL

Kadın/Erkek Terlik Çeşitleri 119-189 TL

Klozet Takımı 349 TL

Dokuma Salon Halısı 1.709 TL

12 Jant Çocuk Bisikleti 2.299 TL

17.5 KG Tavan Boyası 599 TL

10 Kg Plastik Duvar Boyası 429 TL

Petek Üstü Dresuar 1299 TL

2’li Kase Seti 155 TL

Sofra Bezi 129 TL

Ekose Masa Örtüsü 79,50 TL

A101 26 MART PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU 2026