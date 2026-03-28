2100 yılı dünya nüfus haritası yapay zekadan sızdı: Çin çökecek, o ülke 1.5 milyara fırlayacak! Peki Türkiye kaç milyon olacak?

Dünyamız şu an 8 milyardan fazla insana ev sahipliği yapıyor ve her saniye bu rakam artmaya devam ediyor. Sokaklardaki kalabalığa, bitmek bilmeyen trafiğe ve artan gıda fiyatlarına bakıp "Bu gidişle dünyada adım atacak yer kalmayacak" diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak gelişmiş yapay zeka sistemlerinin küresel doğurganlık oranlarını, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri, evlilik istatistiklerini ve iklim krizini harmanlayarak ortaya çıkardığı 2100 yılı nüfus simülasyonu, inandığımız tüm ezberleri yerle bir ediyor. Algoritmaların çizdiği haritaya göre, dünya nüfusu sonsuza kadar artmayacak; aksine yüzyılın sonlarına doğru "Demografik Bir Kış" yaşanacak.
Nüfus artışının temel dinamiği doğurganlık oranıdır. Bir ülkenin nüfusunun sabit kalabilmesi için kadın başına düşen çocuk sayısının en az 2.1 olması gerekir. Bugün Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu'nun neredeyse tamamı bu rakamın çok altına inmiş durumda. Yapay zeka, eğitim seviyesinin artması, kadınların iş hayatına daha fazla katılması ve şehirleşmenin getirdiği ekonomik baskılar nedeniyle 2100 yılında dünyanın büyük bir kısmının "Nüfus Çöküşü" ile mücadele edeceğini öngörüyor. Hastanelerin yerine huzurevlerinin, okulların yerine ise geriatri (yaşlılık bilimi) merkezlerinin açılacağı yeni bir dünya düzeni başlıyor.
Yapay zekanın sızdırılan analizlerindeki en şoke edici bölüm şüphesiz Çin'dir. Yıllarca uygulanan acımasız "Tek Çocuk Politikası", bugün Çin ekonomisini içeriden kemiren devasa bir demografik bombaya dönüştü.
Şu an yaklaşık 1.4 milyar olan Çin nüfusunun, 2100 yılına gelindiğinde inanılmaz bir hızla eriyerek 700 ile 750 milyon bandına çakılacağı tahmin ediliyor! Bu, Çin'in nüfusunun tam yarı yarıya yok olması demek. Ülkede çalışacak genç insan kalmazken, yüz milyonlarca yaşlının bakım masrafı Çin ekonomisinin belini bükecek. Bugün inşa edilen o devasa mega şehirler, içinde kimsenin yaşamadığı devasa "Hayalet Şehirlere" dönüşecek. Yapay zeka, Çin'in ucuz işgücü avantajını tamamen kaybedeceğini ve fabrikaları ayakta tutabilmek için mecburen otonom robotlara ve yapay zekaya devasa yatırımlar yapacağını gösteriyor.
Çin erirken, dünya nüfusunun ağırlık merkezi kesin olarak Güney Asya'ya ve Afrika'ya kayıyor. Çin'i çoktan tahtından eden Hindistan, 2100 yılına doğru büyümesini yavaşlatsa da yaklaşık 1.5 Milyar nüfusla dünyanın en kalabalık ülkesi olarak zirvedeki yerini sağlamlaştıracak. Hindistan'ın bu devasa genç nüfusu, dünyanın yeni dijital ve endüstriyel iş gücü motoru olacak.
Ancak haritanın asıl yıldızı Afrika kıtası. Yapay zeka, Afrika ülkelerinde doğurganlık oranının hala inanılmaz seviyelerde (kadın başına 4-5 çocuk) seyrettiğini hesaplıyor. Özellikle Nijerya, yüzyılın sonuna gelindiğinde nüfusunu neredeyse dörde katlayarak 800 milyona yaklaşacak ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bile geçerek dünyanın en kalabalık üçüncü, belki de ikinci ülkesi olacak. 2100 yılında dünyada doğan her üç bebekten biri Afrika kıtasında dünyaya gözlerini açacak. Bu devasa nüfus patlaması, küresel göç dalgalarını ve gıda krizlerini tetikleyecek en büyük etken olarak görülüyor.
Batı dünyasının durumu ise oldukça dramatik. Avrupa kıtasının tamamı (özellikle İtalya, İspanya ve Almanya) nüfuslarının üçte birini kaybederek tamamen yaşlı bir kıtaya dönüşecek. Avrupa, ekonomisini ayakta tutabilmek için kapılarını seçilmiş göçmenlere sonuna kadar açmak zorunda kalacak.
Amerika Birleşik Devletleri ise farklı bir stratejiyle ayakta kalıyor. Doğurganlık oranı düşmesine rağmen, uyguladığı göçmen politikaları ve küresel beyin göçünü ülkesine çekme başarısı sayesinde ABD nüfusunun 2100 yılında 400 milyon civarında sabitlenmesi ve ekonomik dinamizmini (Avrupa'nın aksine) koruması bekleniyor.
Gelelim bu devasa simülasyonun Türkiye kısmına. Geçmişte "Genç ve dinamik nüfus" denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri olan Türkiye, şu an bu avantajını hızla kaybediyor.
Yapay zeka verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 2050'li yıllarda yaklaşık 95 - 98 Milyon bandına ulaşarak tarihi zirvesini görecek. Ancak o noktadan sonra, hızla düşen doğurganlık oranları (şu an 1.5 seviyelerine inmiş durumda) ve değişen aile yapısı nedeniyle nüfus eğrisi aşağı yönlü bir kırılma yaşayacak. 2100 yılına gelindiğinde Türkiye nüfusunun yeniden 80 ila 85 Milyon bandına gerileyeceği tahmin ediliyor.
Fakat asıl mesele nüfusun sayısı değil, yapısıdır. 2100 yılının Türkiye'si, bugünkü Japonya veya İtalya gibi "Yaşlı" bir toplum olacak. Ancak yapay zeka, Türkiye'nin coğrafi konumu ve iklimsel avantajları sayesinde Avrupa'nın, Ortadoğu'nun ve Orta Asya'nın en yüksek nitelikli beyin göçünü çeken bir cazibe merkezi olacağını öngörüyor. Sağlık turizminin, ileri teknoloji tarımın ve hizmet sektörünün domine edeceği 2100 Türkiye'si, sayıca devasa olmasa da nitelik olarak dünyanın en stratejik ve refah seviyesi yüksek kilit taşlarından biri olmaya devam edecek.