2100 yılı dünya nüfus haritası yapay zekadan sızdı: Çin çökecek, o ülke 1.5 milyara fırlayacak! Peki Türkiye kaç milyon olacak?

YENİ SÜPER GÜÇLER: HİNDİSTAN VE NİJERYA

Çin erirken, dünya nüfusunun ağırlık merkezi kesin olarak Güney Asya'ya ve Afrika'ya kayıyor. Çin'i çoktan tahtından eden Hindistan, 2100 yılına doğru büyümesini yavaşlatsa da yaklaşık 1.5 Milyar nüfusla dünyanın en kalabalık ülkesi olarak zirvedeki yerini sağlamlaştıracak. Hindistan'ın bu devasa genç nüfusu, dünyanın yeni dijital ve endüstriyel iş gücü motoru olacak.

Ancak haritanın asıl yıldızı Afrika kıtası. Yapay zeka, Afrika ülkelerinde doğurganlık oranının hala inanılmaz seviyelerde (kadın başına 4-5 çocuk) seyrettiğini hesaplıyor. Özellikle Nijerya, yüzyılın sonuna gelindiğinde nüfusunu neredeyse dörde katlayarak 800 milyona yaklaşacak ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bile geçerek dünyanın en kalabalık üçüncü, belki de ikinci ülkesi olacak. 2100 yılında dünyada doğan her üç bebekten biri Afrika kıtasında dünyaya gözlerini açacak. Bu devasa nüfus patlaması, küresel göç dalgalarını ve gıda krizlerini tetikleyecek en büyük etken olarak görülüyor.