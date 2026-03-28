Emekliye ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak? ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller ve şartları neler?

Emeklilere ÖTV indirimini kapsayan kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmişti. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kanun teklifinin detayları belli oldu. CHP Tokat Milletvekilli Kadim Durmaz tarafından hazırlanan taslak çalışma sadece 4B Bağ-Kur emeklilerinin ÖTV indiriminden yararlanmasını içeriyor. 4A ve 4C emeklileri için teklifte herhangi bir madde bulunmazken emekli olanlar 5 yıl süre boyunca ÖTV indiriminden gerekli şartları sağlaması durumunda yararlanması yer aldı. Özel Tüketim Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmasıyla kanun teklifinin kabul edilip edilmeyeceği sosyal medyada gündem oldu. Emekliler ise ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobil modellerini mercek altına aldı. Peki Emeklilere ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi, şartları ne? İşte, Meclis’e sunulan emekllye ÖTV indirimi son gelişmeleri 2026…

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 09:06

CHP Milletvekili Kadim Durmaz, TBMM Başkanlığı’na Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini sundu. Mart ayının başında sunulan kanun teklifinde ÖTV muafiyeti sağlanacakların olması veya emeklilik tarihinden itibaren belirli süre içinde başvuru yaparak bu haktan yararlanması yer aldı. Kanunda düzenlemenin amacına uygun olarak istisnanın ticari amaçlarla kullanımının önlenmesi için yararlanacak kişilerin taşıtlarını 5 yıl boyunca devredilmemesi de yer aldı. Emeklilere yönelik Meclis’e sunulan sadece 4B emeklilerini kapsayacak. Peki emeklilere ne zaman çıkacak? İşte, kanun teklifi görüşmelerinde son durum…

CHP Milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda değişiklik yaparak belirli emeklilere vergi muafiyeti getirmeyi amaçlamaktadır.
Kanun teklifi, yalnızca 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsayacaktır.
Teklif, emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası tanınmasını öngörmektedir.
Bu haktan yararlanan kişilerin taşıtlarını 5 yıl boyunca devredememesi şartı bulunmaktadır.
Kanun teklifi henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmemiştir.
Teklifin kabul edilmesi durumunda, belirlenen üst sınıra göre ÖTV'siz alınabilecek araçlar netlik kazanacaktır.
EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme geçtiğimiz Şubat ayının sonunda Meclis’e gelmişti. Özel Tüketim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Komisyonu’na sunuldu.

Kanun teklifi henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmedi. Kanun teklifinin görüşülmesi için ilk olarak ilgili komisyonda görüşülmesi ve ardından milletvekillerinin oylamasına sunulması gerekiyor. Oylamada kabul yeter sayısına ulaşılması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİLERE ÖTV MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Emeklilere yönelik TBMM gündemine gelen kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda sadece 4B Bağ-Kur emeklileri faydalanabilecek. İlgili madde de Kanuna göre 4/1-b kapsamında sigortalı iken yaşlılık aylığı bağlananlara, emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası tanımlanmaktadır. bilgisi yer aldı.

Düzenlemenin amacına uygun kullanılması ve istisnanın ticari amaçlarla kullanımının önüne geçilebilmesi için istisnadan yararlanılarak iktisap edilen taşıtların beş yıl süreyle devredilmesi teklifte yer aldı.

EMEKLİ ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

Kanun teklifinde herhangi bir otomobil sınırlaması yer almadı. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda belirlenen üst sınıra göre ÖTV’siz alınabilecek araçların belirlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmediğinden sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

DOLAYLI OLARAK KAMU GELİRLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Kanun teklifinde taşıt iktisabına bağlı KDV ve tescil işlemleri ile kullanım sürecinde MTV, sigorta ve akaryakıt üzerinden alınan vergiler gibi kalemler yoluyla kamu gelirlerinde dolaylı katkı oluşmasının mümkün olduğu ifade edildi.

