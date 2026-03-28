NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan Doktor: Başka Hayatta, sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi. Üçüncü bölümüne yeni ulaşmasına karşın, farklı anlatımı ve tıp temalı hikâyeleri sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini topladı. Sosyal medyada da yeni bölümleriyle sıkça konuşulan yapım için bu kez beklenmedik bir ayrılık iddiası öne çıktı.

HABERİN ÖZETİ Doktor: Başka Hayatta dizisinde şoke eden ayrılık! Sosyal medyada gündem oldu NOW ekranlarında yayınlanan Doktor: Başka Hayatta dizisinin senaristliğini yapan Pınar Bulut'un projeden ayrıldığı duyuruldu. Doktor: Başka Hayatta dizisi, üç bölüm yayınlanmasına rağmen farklı anlatımı ve tıp temalı hikâyeleriyle dikkat çekiyor. Dizi, sosyal medyada yeni bölümleriyle sıkça konuşuluyor. Yapımın senaristliğini üstlenen Pınar Bulut, projeden ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılığın ardından dizinin senaryosu Onur Koralp'e emanet edilecek.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNDE ŞOKE EDEN AYRILIK

NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkan Doktor: Başka Hayatta dizisi, son gelişmeyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Yayın macerasında henüz üçüncü bölümü geride bırakmış olsa da, alışılmışın dışındaki kurgusu ve derinlikli tıbbi hikâyeleri sayesinde dikkat çekici bir çıkış yakaladı.

Kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturan yapım, özellikle yeni bölümleriyle sosyal medya platformlarında yoğun biçimde tartışılmaya devam ediyor. Ancak bu kez dizinin konuşulma nedeni hikâyesi değil kulislere yansıyan ve izleyiciyi şaşırtan bir ayrılık gelişmesi oldu.

FARKLI HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Başrollerini Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doktor: Başka Hayatta, henüz yayın hayatının başında olmasına rağmen izleyiciden olumlu geri dönüşler alıyor. Özellikle her bölümde ele alınan tıbbi vakalar ve dramatik anlatımıyla dikkat çeken dizi, uyarlama yapım olarak da ilgi görüyor.

Ancak dizinin başarısı sürerken ekipte önemli bir ayrılık yaşandı. Yapımın senaristliğini üstlenen Pınar Bulut, projeden ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme, dizinin takipçileri arasında sürpriz olarak karşılandı.

SENARYOYU KİM YAZACAK?

Yaşanan ayrılığın ardından Doktor: Başka Hayatta dizisinin senaryosu artık Onur Koralp’e emanet edilecek. Yeni senaristle birlikte hikâyenin nasıl bir yön izleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.