Doktor Başka Hayatta'nın Zeren'i Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar'ın sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

NOW kanalında yayınlanmaya başlayan Doktor Başka Hayatta dizisinde Zeren karakteri ile dikkat çeken güzel oyuncu Eylül Tumbar, başarılı oyunculuk performansıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Daha önce 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizisinde başrol oyuncu olarak yerini alan 23 yaşındaki genç oyuncu Eylül Tumbar'ın yeni projesi olan Doktor Başka Hayatta'daki rolünden sonra arama motorunun aranan isimlerinden oluyor. Başrolünde İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu'nun üstlendiği Doktor Başka Hayatta'nın genç asistanlarından olan Zeren'in gerçek hayatta kim olduğu, yaşı ve özel hayatı merak ediliyor. Peki Doktor Başka Hayatta dizisinin Zeren'i Eylül Tumbar kimdir?

Doktor Başka Hayatta dizisinde Zeren karakteri ile merak uyandıran oyuncu Eylül Tumbar'ın kim olduğuna yönelik araştırmalar devam ediyor.

Doktor Başka Hayatta dizisinde asistan 'Zeren' olarak ekrana çıkan güzel oyuncu Eylül Tumbar, 2002 doğumlu olup İzmir'de doğmuştur.

Üniversiteyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümünde okuyan Tumbar, aldığı başarılı notlarla mezuniyetini tamamlamıştır.

Oyunculuk performansı kadar doğal güzelliğiyle de tüm gözleri üzerine toplayan genç oyuncu Eylül Tumbar, Netflix platformunda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle ilk şöhretini yaşadı.

"Kendi Düşen Ağlamaz" ve "Yalan" dizilerinde önemli karakterleri üstlenen Eylül Tumbar, 2025 yılında yayınlanan "Bir Ömrün Sonbaharı" isimli sinema filminde de başrolde yer alarak ismini geniş bir kitleye duyurmuştu.

EYLÜL TUMBAR'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Doktor Başka Hayatta dizisinde Zeren rolüne hazırlanan Eylül Tumbar'ın şuan için sevgilisi olup olmadığı bilinemse de yakın geçmişte oyuncu Enes Koçak ile ortalama 3 yıl kadar bir beraberliği olduğu biliniyor.

Bu sene Şubat ayında ilişkilerini sonlardıkları görülen Tumbar ile Koçak'ın ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düşerken ikilinin birbirleriyle olan karelerini silip takipten çıkmaları ayrılık iddilarını pekişitirmişti.