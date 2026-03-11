Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Doktor Başka Hayatta'nın Zeren'i Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar'ın sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Doktor Başka Hayatta dizisinin güzel oyuncusu Eylül Tumbar, dizideki 'Zeren' rolüyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Başarılı oyunculuğuyla konuşulan genç oyuncu Eylül Tumbar'ın merak edilen özel hayatını sizler için araştırdık. Doktor Başka Hayatta dizisinin zeren'i gerçekte kim? Eylül Tumbar kimdir, ksıaca biyografisi:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Doktor Başka Hayatta'nın Zeren'i Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar'ın sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 00:10

NOW kanalında yayınlanmaya başlayan dizisinde Zeren karakteri ile dikkat çeken güzel oyuncu , başarılı oyunculuk performansıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Daha önce 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizisinde başrol oyuncu olarak yerini alan 23 yaşındaki genç oyuncu Eylül Tumbar'ın yeni projesi olan Doktor Başka Hayatta'daki rolünden sonra arama motorunun aranan isimlerinden oluyor. Başrolünde İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu'nun üstlendiği Doktor Başka Hayatta'nın genç asistanlarından olan Zeren'in gerçek hayatta kim olduğu, yaşı ve özel hayatı merak ediliyor. Peki Doktor Başka Hayatta dizisinin Zeren'i Eylül Tumbar kimdir?

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN ZEREN'İ EYLÜL TUMBAR KİMDİR?

İlk bölümü 8 Mart Pazar günü yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisinde Zeren karakteri ile merak uyandıran oyuncu Eylül Tumbar'ın kim olduğuna yönelik araştırmalar devam ediyor.

Doktor Başka Hayatta'nın Zeren'i Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar'ın sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Doktor Başka Hayatta dizisinde asistan 'Zeren' olarak ekrana çıkan güzel oyuncu Eylül Tumbar, 2002 doğumlu olup İzmir'de doğmuştur.

Üniversiteyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümünde okuyan Tumbar, aldığı başarılı notlarla mezuniyetini tamamlamıştır.

Doktor Başka Hayatta'nın Zeren'i Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar'ın sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk performansı kadar doğal güzelliğiyle de tüm gözleri üzerine toplayan genç oyuncu Eylül Tumbar, Netflix platformunda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle ilk şöhretini yaşadı.

Doktor Başka Hayatta'nın Zeren'i Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar'ın sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

"Kendi Düşen Ağlamaz" ve "Yalan" dizilerinde önemli karakterleri üstlenen Eylül Tumbar, 2025 yılında yayınlanan "Bir Ömrün Sonbaharı" isimli sinema filminde de başrolde yer alarak ismini geniş bir kitleye duyurmuştu.

EYLÜL TUMBAR'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Doktor Başka Hayatta dizisinde Zeren rolüne hazırlanan Eylül Tumbar'ın şuan için sevgilisi olup olmadığı bilinemse de yakın geçmişte oyuncu Enes Koçak ile ortalama 3 yıl kadar bir beraberliği olduğu biliniyor.

Doktor Başka Hayatta'nın Zeren'i Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar'ın sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Bu sene Şubat ayında ilişkilerini sonlardıkları görülen Tumbar ile Koçak'ın ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düşerken ikilinin birbirleriyle olan karelerini silip takipten çıkmaları ayrılık iddilarını pekişitirmişti.

ETİKETLER
#Eylül Tumbar
#Zeren Group
#Doktor Başka Hayatta
#Kendi Düşen Ağlamaz
#Biz Kimden Kaçıyorduk Anne
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.