Bakan Fidan'dan tüm dünyaya uyarı: Çöküntü ciddi seviyeye ulaşıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, STRATCOM 2026 Zirvesi'nde ABD-İsrail ve İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın diplomasi ile çözülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, jeopolitik ve ekonomik sıkıntıların savaş sebebiyle ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Bakan Fidan'dan tüm dünyaya uyarı: Çöküntü ciddi seviyeye ulaşıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 10:41

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, STRATCOM 2026 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, ''Küresel sistem artık sürdürülebilir değil'' dedi. Bölgedeki çatışmaların merkezinde Türkiye'nin bulunduğunu hatırlatan Bakan Fidan, İsrail'in saldırgan tutumunun sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı ekonomik ve jeopolitik bir felakete sürüklediğini ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Fidan'dan tüm dünyaya uyarı: Çöküntü ciddi seviyeye ulaşıyor

Bilgi Okunma süresi 4 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, STRATCOM 2026 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Hakan Fidan STRATCOM 2026 Zirvesi'nde konuştu.
Bilgi Okunma süresi 4 saniyeye düşürüldü.
Bakan Fidan'dan tüm dünyaya uyarı: Çöküntü ciddi seviyeye ulaşıyor

SİSTEM ÇÖKÜYOR

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Küresel yönetimin artık fonksiyonel olmadığını ve paralize olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Bu yapısal bir sürecin sonucu ve Türkiye de aslında yıllardır bunlara maruz kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kurumların reformuna yönelik çağrılarda bulunduğunda bu yalnızca politik bir slogan değildi aslında. Bu bir nevi tanı niteliğindeydi ve bu tanıda aslında krizler daha yaşanmadan karşımıza çıkmıştı. Birleşmiş Milletler'in aslında pusulasını kaybetmesiyle birlikte bunu ortaya koymaya çalıştık. Rahat bir şekilde adil olmayan sistemden yararlananlar nihayet kendi kurdukları bu yapının sonuçlarını görmekteler. Eğer sistemik çöküş çağındaysak daha net sorular sormak durumundayız. Acaba tam olarak ne burada test ediliyor ne ile mücadele ediliyor?

Bakan Fidan'dan tüm dünyaya uyarı: Çöküntü ciddi seviyeye ulaşıyor

BÜTÜN DÜNYA BEDEL ÖDÜYOR

Bizler özellikle de bölge ülkelerini ciddi bir çatışmaya sürükleyecek her türlü duruma karşıyız ve İran'ın girişimleri de Körfez bölgesini etkilemekte. Burada net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor ki bu İsrail'in savaşı değil aslında bütün dünya bunun bedelini ödemekte ve jeopolitik ve ekonomik sıkıntılar giderek artmakta ve çok ciddi seviyeye ulaşmakta.

Bakan Fidan'dan tüm dünyaya uyarı: Çöküntü ciddi seviyeye ulaşıyor

Biz bu tehlikeli tabloyu gördük aslında ve Netanyahu'nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu. İşte tam bu sebeple Türkiye bölgedeki ortaklarıyla koordine halinde diplomatik çözümler için hareket etmektedir. Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettim yakın dönemde ve bölge ülkelerinde bir dayanışma ortaya koymaya çalıştık. Amacımız küresel ekonomi daha fazla geri dönülmez şekilde hasar almasın. Burada diyalog kanallarının açık olması gerekiyor.

