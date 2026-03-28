Aç kalarak diyet yapma devri bitti! Bu yöntemlerle Spor salonuna adım atmadan uykuda da yağ yakabilirsiniz

ODANIN SICAKLIĞINI DÜŞÜREREK 'KAHVERENGİ YAĞ' HÜCRELERİNİ UYANDIRIN

Hepimiz kışın sıcak ve sımsıcak bir yorganın altında uyumaya bayılırız. Hatta kaloriferleri sonuna kadar açıp, odanın içini adeta bir saunaya çeviririz. Ancak bu konfor, yağ yakımının bir numaralı düşmanıdır.

Vücudumuzda iki tip yağ bulunur: Bizi şişman gösteren, enerji depolayan "Beyaz Yağlar" ve vücut ısısını korumak için kalorileri yakarak ısı üreten mucizevi "Kahverengi Yağlar". Kahverengi yağ hücrelerinin aktif hale gelmesi ve çalışmaya başlaması için tek bir şeye ihtiyacı vardır: Serinlik. Gece uyuduğunuz odanın sıcaklığını 18 ila 19 derece aralığına düşürdüğünüzde, vücudunuz gece boyunca ideal iç ısısını (36.5 derece) korumak için hafif bir termojenez (ısı üretimi) sürecine girer. Siz hiçbir şey hissetmeden mışıl mışıl uyurken, kahverengi yağ hücreleri vücudu ısıtmak için o nefret ettiğiniz beyaz yağları yakıt olarak kullanmaya başlar. Sadece termostatı birkaç derece kısmak, gece boyunca fazladan yüzlerce kalori yakmanın en bedava yoludur.