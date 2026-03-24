Lunaparkı savaş alanına çevirdiler: Tekmeli yumruklu kavga kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki lunaparkta, eğlenmek için gondola binen gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gondolun durmasının hemen ardından inen taraflar bu sefer de tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Çevredekiler tarafından güçlükle ayrılan kavgada 3 kişi yaralanırken, dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.