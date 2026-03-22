Bıçaklı kavga kamerada! Araya girmeye çalışan genç kız yere yığıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda; İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri, elindeki bıçakla etrafa tehditler savururken, vatandaşlar araya girerek kavganın büyümesini engellemeye çalıştı. Elinde bıçak bulunan şahsı sakinleştirmek isteyen bir kızın da baygınlık geçirdiği görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.