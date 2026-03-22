Kayseri'de ata binen iki kişi atlarla beraber suya düştü! O anlar kamerada

Kayseri'nin yılkı atlarıyla meşhur Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sıcak havayı fırsat bilen Vahidullah Muhammedi ve Furkan Kemer atla safariye çıktı. Düz ovaları ile at meraklılarının ilgi odağı haline gelen doğa güzelliği Hürmetçi'de atlarıyla birlikte sazlığa girerek dört nala koşan 2 kişi bir süre sonra atlarla beraber düştü. Suya düşen şahıslar ve atlar olayı yara almadan atlatırken, geçirilen eğlenceli anlar doğa fotoğrafçısı Emin Gürpınar'ın dron kamerasına yansıdı.