Bağdat Caddesi'nde hayatını kaybetmişti! Berkay Şengel'in acılı babasının sözleri yürekleri dağladı

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan trafik magandaları yine bir kişinin ölümüne neden oldu. Cadde üzerinde hız yapan bir maganda, 26 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel’i hayattan kopardı.
19 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda, evinin yakınında yürüyüş yapan Şengel kaldırımda ilerlerken karşıya geçmek istedi. O sırada arkadaşıyla yarış halinde olan 23 yaşındaki Azad Baran H.’nin kullandığı araç, hız sınırının 20 kilometre olduğu bölgede yüksek süratle gelerek Şengel’e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 22 metre savrulan genç mühendis, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Azad Baran H. (23), “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıl hapis istemiyle 24 Mart’ta Anadolu Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Mahkeme öncesi Sabah Gazetesi'ne konuşan acılı baba Gökhan Hasan Şengel'in sözleri yürekleri dağladı. Oğlun öldüren kişi ne ceza alırsa alsın acısının geçmeyeceğini söyleyen Baba Şengel, "Ama en üst sınırdan ceza almasını istiyorum. Başka Berkaylar ölmesin, anne babalar ağlamasın. Bu yıl evimize bayram gelmedi. Onsuz ilk bayramım bu. Herkes çocuklarına sarılıp öperken bana evladımın mezarını ziyaret etmek düştü. Acının tarifi yok Allah kimseye yaşatmasın. Bizim fidanımız soldu, başka Berkaylar ölmesin. Adalet yerini bulsun" ifadelerini kullandı.