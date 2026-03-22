3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bağdat Caddesi'nde hayatını kaybetmişti! Berkay Şengel'in acılı babasının sözleri yürekleri dağladı

İstanbul Kadıköy'de 26 yaşındaki Berkay Şengel, 19 Şubat akşamı yolun karşısına geçmek isterken hız yapan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Berkay'ın acılı babasının sözleri yürekleri dağladı.

Bağdat Caddesi'nde hayatını kaybetmişti! Berkay Şengel'in acılı babasının sözleri yürekleri dağladı
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 10:12

İstanbul Kadıköy ’nde özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan trafik magandaları yine bir kişinin ölümüne neden oldu. Cadde üzerinde hız yapan bir maganda, 26 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel’i hayattan kopardı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hız yapan bir aracın çarpması sonucu 26 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel hayatını kaybetti.
Olay, 19 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30 sıralarında meydana geldi.
Hız sınırının 20 kilometre olduğu bölgede meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Azad Baran H.'nin kullandığı araç Berkay Şengel'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 22 metre savrulan Şengel, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Sürücü Azad Baran H. hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıl hapis istemiyle dava açıldı ve 24 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
Acılı baba Gökhan Hasan Şengel, oğlunun öldüren kişi ne ceza alırsa alsın acısının geçmeyeceğini ancak en üst sınırdan ceza almasını istediğini belirtti.
19 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda, evinin yakınında yürüyüş yapan Şengel kaldırımda ilerlerken karşıya geçmek istedi. O sırada arkadaşıyla yarış halinde olan 23 yaşındaki Azad Baran H.’nin kullandığı araç, hız sınırının 20 kilometre olduğu bölgede yüksek süratle gelerek Şengel’e çarptı.

22 METRE İLERİ SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle 22 metre savrulan genç mühendis, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CANİ SÜRÜCÜ İÇİN 9 YIL HAPİS İSTEMİ

Azad Baran H. (23), “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıl hapis istemiyle 24 Mart’ta Anadolu Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.

"BİZİM FİDANIMIZ SOLDU, BAŞKA BERKAYLAR ÖLMESİN"

Mahkeme öncesi Sabah Gazetesi'ne konuşan acılı baba Gökhan Hasan Şengel'in sözleri yürekleri dağladı. Oğlun öldüren kişi ne ceza alırsa alsın acısının geçmeyeceğini söyleyen Baba Şengel, "Ama en üst sınırdan ceza almasını istiyorum. Başka Berkaylar ölmesin, anne babalar ağlamasın. Bu yıl evimize bayram gelmedi. Onsuz ilk bayramım bu. Herkes çocuklarına sarılıp öperken bana evladımın mezarını ziyaret etmek düştü. Acının tarifi yok Allah kimseye yaşatmasın. Bizim fidanımız soldu, başka Berkaylar ölmesin. Adalet yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
