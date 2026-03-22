e-Devlet şifrenizle hemen kontrol edin! Bankalarda unutulmuş veya adınıza açılmış gizli bir hesapta binlerce liranız olabilir…

TAKASBANK VE YATIRIM HESAPLARINDAKİ UNUTULMUŞ HİSSELER

Sadece normal banka hesapları değil, geçmişte ailenizden kalan veya sizin bir dönem heves edip aldığınız hisse senetleri, yatırım fonları da yıllar içinde değerlenip devasa rakamlara ulaşmış olabilir.

Bu yatırımları sorgulamak için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Takasbank" veya "Yatırımcı Bilgi Merkezi" yazmanız yeterlidir. Türkiye'de yasal olarak işlem gören tüm hisse senetleri ve fonlar, hangi aracı kurumdan veya bankadan alınmış olursa olsun, sizin T.C. Kimlik numaranızla Takasbank nezdinde saklanır. Bu ekrana girdiğinizde, geçmişte açılmış ama sizin unuttuğunuz bir yatırım hesabı olup olmadığını, o hesapta ne kadar hisse senedi veya bakiye bulunduğunu tek tıkla görebilirsiniz. Dededen kalma birkaç lot hisse senedinin, bedelsiz bölünmeler ve temettülerle yıllar içinde nasıl bir servete dönüştüğüne inanamazsınız.