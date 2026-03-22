Ara tatil bitiyor, yarın 18 milyon öğrenci sınıflarına dönecek!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takviminde yer alan ve bütün öğrencilerin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatilinin bugün son günü...

18 MİLYON ÖĞRENCİ SINIFLARA DÖNÜYOR

Ramazan Bayramı ve hafta sonlarının da eklenmesiyle toplamda 9 gün süren ara tatil bugün sona eriyor. Yarın sabah 18 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen okullarına dönerek derslere başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim-öğretim yılı ise 26 Haziran Cuma günü sona erecek.