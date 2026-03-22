Meteoroloji 10 kenti sarı kodla uyardı! Kar ve sağanak geliyor: Bayramdan sonra da sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart Pazar günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün de yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Adana, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

İŞTE 22 MART GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



