14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Düzce’nin Aziziye Mahallesi Günlü Cami mevkiinde saat 23.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi. Cengiz Efe M. isimli 14 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından otobüs durağında hareketsiz yatarken görüldü.

BAŞINDAN VURULAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, küçük çocuğun kafasında mermi kaynaklı kanama tespit ettiler. Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.