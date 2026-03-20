Başıboş köpek vahşeti! 3 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Anbar Mahallesi Beydağ Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, başıboş köpek, sokakta oynayan 3 yaşındaki A.D.'ye saldırdı. Küçük çocuk olayda ağır yaralanırken, durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından talihsiz çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başıboş köpek de belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.