Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den duygusal mesaj! “Anneme Kavuşacağım Günü Bekliyorum”

Güllü'nün ölümü sonrası kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise ablası hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğberk Yağız Gülter'den duygusal bir paylaşım yaptı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN DUYGUSAL BAYRAM MESAJI

Annesi Güllü'nün videosunu paylaşan Tuğberk Yağız Gülter, “Anneme Kavuşacağım Günü Bekliyorum” başlıkla "Güzel kızım benim ne ağladık dönüşte mezarlıkta, anneanneme gittik hadi gel çok andık gidelim Yücoşa’da dua edelim dedin. Bende şimdi senin gibiyim. Senin senelerce beklediğini şimdide ben bekliyorum" dedi.

Annesi ve anneannesinin fotoğrafını paylaşan Gülter, “Kavuştunuz şimdi güzellerim benim, bu bayram ben senin elini öpemedim ama sen annenin elini öp ona benim için. Tüm annelerin bayramını kutlarım en çokta benim dünya güzelimin.” dedi.