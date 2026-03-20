Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den duygusal mesaj! “Anneme Kavuşacağım Günü Bekliyorum”

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Oğlu yaptığı son paylaşımda annesinin röportajını paylaşıp, "Anneme Kavuşacağım Günü Bekliyorum” dedi.

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 17:18

Güllü'nün ölümü sonrası kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise ablası hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğberk Yağız Gülter'den duygusal bir paylaşım yaptı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN DUYGUSAL BAYRAM MESAJI

Annesi Güllü'nün videosunu paylaşan Tuğberk Yağız Gülter, “Anneme Kavuşacağım Günü Bekliyorum” başlıkla "Güzel kızım benim ne ağladık dönüşte mezarlıkta, anneanneme gittik hadi gel çok andık gidelim Yücoşa’da dua edelim dedin. Bende şimdi senin gibiyim. Senin senelerce beklediğini şimdide ben bekliyorum" dedi.

Annesi ve anneannesinin fotoğrafını paylaşan Gülter, “Kavuştunuz şimdi güzellerim benim, bu ben senin elini öpemedim ama sen annenin elini öp ona benim için. Tüm annelerin bayramını kutlarım en çokta benim dünya güzelimin.” dedi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
