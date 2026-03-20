Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Tatlıses ailesinde bayram krizi! Ahmet Tatlıses'ten göndermeli mesaj

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini söylemesi üzerine aile için anlaşmazlıklar gün yüzüne çıktı. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Ahmet Tatlıses'ten çok konuşulacak bir bayram mesajı geldi.

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 16:14

uzun süredir oğlu ve kızı ile yaşadığı problemlerle gündemdeki yerini koruyor. Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı evlatlıktan reddedeceğini belirten İbrahim Tatlıses son olarak ise iki çocuğuna da mirasından men edeceğini duyurdu. Ahmet Tatlıses ise bayram mesajında babasına ve kardeşlerine yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

AHMET TATLISES'TEN İMALI BAYRAM MESAJI

Babasıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Ahmet Tatlıses, son olarak Ramazan Bayramı dolasıyla paylaştığı imalı paylaşımla gündeme geldi.

Bayram namazına giden Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmış kim sahip çıkmış kim yok saymış... Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür." dedi.

MİRASINDAN MEN EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan baba-oğul, defalarca kez mahkemelik olmuş ve son olarak Tatlıses, oğlunu mirasından men ettiğini duyurmuştu. Oğluna tamamen sırtını dönen ve "Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Nefret ediyorum senden!" diyen Tatlıses'in açıklamalarının ardından Ahmet Tatlıses, "Babamın demans hastası olabileceğini düşünüyorum" diyerek sert tepki vermişti.

#miras
#ibrahim tatlıses
#Dilan Çıtak
#ahmet tatlıses
#Bayram Mesajı
#Magazin
