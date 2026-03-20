Çelik’ten genç çifte jest! “Düğününüzde Yanınızdayım”

Şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından "Çok çevremiz yok. Nişanımıza gelir misiniz?" yazan çifte kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, “Düğününüzde Yanınızdayım” dedi.

20.03.2026
16:47
20.03.2026
16:47

Şarkıcı Çelik, yaptığı yardımlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Daha önce Hatay'da veresiye defterindeki tüm borçları ödeyen Çelik, bu sefer ise genç bir çifte destek verdi.

ÇELİK GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Çelik, "Arkadaşlar bizim çok çevremiz yok nişanımıza gelir misiniz?" diyip davetiyesini paylaşan genç çifte: "Sevgili Kübra ve Ömer, “Bizim çok çevremiz yok” demişsiniz… Sizin Çelik abiniz var! Bu mutluluğa kayıtsız kalamazdım. Düğününüzde yanınızdayım. İlk dansınızda Hercai benden sürprizim hazır." dedi.

ŞARKICI ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

12 Mayıs 1966 doğumlu Çelik, Türk müzisyen, şarkıcı ve besteci. 1990'lı yılların en popüler pop müzik sanatçılarından birisidir. 1990'lı yılların en popüler pop müzik sanatçılarından birisidir. İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanındı. 1992 yılından itibaren müzik kariyerine solo olarak devam etti.

ÇELİK, VERESİYE DEFTERLERİNİ TOPLADI

90’lı yıllarda pop müzik dünyasının en tanınmış isimlerinden olan ve yıllar geçse de popülerliğini yitirmeyen şarkıcı Çelik Erişçi bir süredir ziyaret ettiği şehirlerdeki bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini toplayarak halkın borcunu kapatıyor. 6 Şubat depreminde büyük hasar alan Kahramanmaraş ve Hatay gibi afet bölgesindeki illeri dolaşan Çelik bu hareketiyle takdir topluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tatlıses ailesinde bayram krizi! Ahmet Tatlıses'ten göndermeli mesaj
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu konuştu: Çocuğuma kafa attı
