3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Aydın'da silahlı saldırı dehşeti! 2 kardeş hayatını kaybetti

Aydın'da U.K. isimli şüpheli, bir fırına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, Aydınspor Kulübü eski başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aydın'da silahlı saldırı dehşeti! 2 kardeş hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 18:08

Aydın'da saat 16.45 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Girne Mahallesi'ndeki bir fırın oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fıranda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda her iki kardeş de hayatını kaybetti. Saldırıda ölen isimlerden Erhan Özlüer'in Aydınspor Kulübü'nün eski başkanı olduğu öğrenildi.

Aydın'da silahlı saldırı dehşeti! 2 kardeş hayatını kaybetti

Silahlı saldırının yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda fırında bulunan 2 kşinin de yaralandığı öğrenildi.

Aydın'da silahlı saldırı dehşeti! 2 kardeş hayatını kaybetti

Silahlı saldıryı gerçekleştiren ve isminin U.K. olduğu öğrenilen şüphelinin kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Aydın'da silahlı saldırı dehşeti! 2 kardeş hayatını kaybetti

Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Benzini biten motosikletliyi itmeye çalıştı, kendini yerde buldu: Kaza anı kamerada!
Dereye uçan araçta can pazarı: Sürücüyü boğulmaktan vatandaşlar kurtardı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kahraman şoför ölmeden önce faciayı önledi
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Aydın Fırın Saldırısı
#Erhan Özlüer
#Ayhan Özlüer
#Aydınspor Eski Başkanı
#3. Sayfa
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
