Aydın'da silahlı saldırı dehşeti! 2 kardeş hayatını kaybetti

Aydın'da saat 16.45 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Girne Mahallesi'ndeki bir fırın oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fıranda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda her iki kardeş de hayatını kaybetti. Saldırıda ölen isimlerden Erhan Özlüer'in Aydınspor Kulübü'nün eski başkanı olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırının yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda fırında bulunan 2 kşinin de yaralandığı öğrenildi.

Silahlı saldıryı gerçekleştiren ve isminin U.K. olduğu öğrenilen şüphelinin kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.