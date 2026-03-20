Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kahraman şoför ölmeden önce faciayı önledi

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde Ankara-Artvin seferini yapan 53 yaşındaki şoför Ramazan Yılmaz araç seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. İlk etapta rahatsızlandığını anlayan Yılmaz, aracı yavaşlatarak sağa çekip faciayı önledi. Bu sırada olayı fark eden muavin el frenini çekip otobüsü güvenli bir şekilde durdurdu.

AMBULANSTA KALBİ DURDU

Otobüs şoförü yolcuları büyük bir tehlikeden kurtarırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ramazan Yılmaz’a müdahale edildi. Ambulansta duran kalbi çalıştırılan Ramazan Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüs ise diğer şoför tarafından seferine devam ettiği öğrenildi.