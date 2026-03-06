Menü Kapat
TGRT Haber
10 gün önce doğum yapan kadın kalp krizinden öldü

Amasya'da 10 gün önce doğum yapan Nurhayat Usta, dün sabah evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 gün önce doğum yapan kadın kalp krizinden öldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
04:40
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
04:40

'da 10 gün önce doğum yapan anne, evinde geçirdiği sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Bahar Evra adını verdiği bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki Nurhayat Usta, bu sabah evinde kalp krizi geçirdi.

Annesinin haber vermesi üzerine eve gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 gün önce doğum yapan kadın kalp krizinden öldü

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA BAKIYORDU

Devlet koruması altındaki çocukların bulunduğu çocuk evinde bakım personeli olarak görev yapan Usta, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Derebaşalan köyünde defnedilecek.

AMASYA VALİSİ'NDEN TAZİYE MESAJI

mesajı yayınlayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli personelimiz Nurhayat Usta'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

10 gün önce doğum yapan kadın kalp krizinden öldü
ETİKETLER
#amasya
#kalp krizi
#Taziye
#Çocuk Evi
#Nurhayat Usta
#3. Sayfa
