Tunceli'de polis memuru kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Erhan Orhan, evinde aniden fenalaştı.
Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Polis memuru, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Orhan için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan törende, Orhan'ın öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.
Orhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze aracına konularak Bolu'ya gönderildi.
Törene, Orhan'ın ailesinin yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kurum müdürleri, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.