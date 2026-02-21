Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Tunceli'de polis memuru kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Tunceli'de görevli olan Erhan Orhan isimli polis memuru, evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen polis, müdahale edilmesine karşın kurtarılamadı.

Tunceli'de polis memuru kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli memuru Erhan Orhan, evinde aniden fenalaştı.

Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan'ın geçirdiği belirlendi. Polis memuru, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NAAŞI BOLU'YA GÖNDERİLDİ

Orhan için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan törende, Orhan'ın öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Orhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze aracına konularak 'ya gönderildi.

Törene, Orhan'ın ailesinin yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kurum müdürleri, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

