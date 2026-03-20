Benzini biten motosikletliyi itmeye çalıştı, kendini yerde buldu: Kaza anı kamerada!

Eskişehir'de Merkez Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi'nde meydana gelen olayda, benzini bitmesi sonucu yolda kalan motosikletliye başka bir motosikletli yardım etmeye çalıştı. İstop eden motosikleti ayağı ile ittirerek seyreden sürücü, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, motosikletli bu kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.