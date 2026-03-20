Arabadaki çocukları gözleri görmedi: Trafikte tartışan iki sürücü birbirine girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Başakşehir ilçesi Bahçeşehir semtinde trafikte seyir halindeki iki aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın ardından taraflar araçlarından inerek birbirlerine saldırmaya başladı.
İddiaya göre araçtan inen bir şahıs, elindeki cam parçasını kaldırıma vurarak kırdıktan sonra diğer araçta bulunan kişilerin üzerine yürüdü. Taraflar arasında çıkan kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü.
Kavga sırasında taraflardan birinin eşinin "Benim arabada çocuğum var" diyerek bağırdığı, o esnada bir çocuğun korku içinde olay yerinden uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan olay cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve çevredeki vatandaşların olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.