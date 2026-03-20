Arabadaki çocukları gözleri görmedi: Trafikte tartışan iki sürücü birbirine girdi

Başakşehir ilçesi Bahçeşehir semtinde trafikte seyir halindeki iki aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın ardından taraflar araçlarından inerek birbirlerine saldırmaya başladı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İddiaya göre araçtan inen bir şahıs, elindeki cam parçasını kaldırıma vurarak kırdıktan sonra diğer araçta bulunan kişilerin üzerine yürüdü. Taraflar arasında çıkan kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü.

“ARABADA ÇOCUĞUM VAR”

Kavga sırasında taraflardan birinin eşinin "Benim arabada çocuğum var" diyerek bağırdığı, o esnada bir çocuğun korku içinde olay yerinden uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olay cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve çevredeki vatandaşların olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.