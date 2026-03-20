Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, yarın saat 15.00'te Tuzluçayır Meydanı'nda yapılacak etkinlik nedeniyle saat 13.00'ten itibaren Süleyman Ayten Caddesi'nin Natoyolu Caddesi ile Okullar Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

ÇİFT YÖNLÜ ARAÇ TRAFİĞE İZİN VERİLMEYECEK

Natoyolu Caddesi'nin Süleyman Ayten Caddesi ile 670. Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Muhtar Gani Pilavcı Caddesi'nin Süleyman Ayten Caddesi ile 300. Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.