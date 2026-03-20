Antalya'da 4 araçlı zincirleme kaza! Sürücü otomobilde sıkıştı

Antalya D-Karayolu üzerinde Antalya yönünde meydana gelen kazada, F.O. idaresindeki minibüs, A.Ç idaresindeki ticari araç ve M.Ö.nün kullandığı ticari araç ile K.A.Ç.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada ticari araçtaki kadın yolcu P.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince araçtan çıkartılan yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.