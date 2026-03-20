A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Riva'da toplanmaya başlayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro resmen açıklandı.
KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.
SAVUNMA: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik,
ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir,
HÜCUM: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.
Ay-yıldızlılar, Romanya'yı geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya–Kosova müsabakasının mağlubu ile 31 Mart'ta deplasmanda özel maç oynayacak.