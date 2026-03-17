Futbolda bahis soruşturması! Mert Hakan Yandaş hakkında flaş gelişme

Mahkemeden Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği aktardı.

Mevcut delil durumu ve dosya kapsamı dikkate alınarak Ersen Dikmen’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MERT HAKAN YANDAŞ KARARI

Mert Hakan Yandaş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Yandaş’ın avukatı tarafından yapılan tahliye talebi reddedildi. Davanın ilk duruşması da 3 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30’da görüleceği öğrenildi.