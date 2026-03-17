Fenerbahçe'de futbolcular Tedesco'ya siper oldu! "Tek sorumlu Tedesco değil"

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 8 hafta kala zirvede şampiyonluk yarışı kızışmış durumda. 26. hafta maçında deplasmanda ligin son sırasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin yenilgisinin ardından lider Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etmesiyle ezeli rakipler arasındaki puan farkı 7'ye yükselmişti. Trabzonspor'un da sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmesiyle ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki Trabzonspor puanları eşitledi.

Ligde lider Galatasaray'ın 64 puanı bulunurken ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 57'şer puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor.

FENERBAHÇE'DE TEDESCO İLE DEVAM KARARI

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertlilerde yönetim, başkan Sadettin Saran önderliğinde acil durum toplantısı düzenlemişti.

Fatih Karagümrük maçından bir gün sonra teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüşme gerçekleştiren başkan Sadettin Saran, "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek'le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi." ifadelerini kullanmıştı.

FUTBOLCULAR TEDESCO'YA SİPER OLDU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Tedesco ile devam kararını açıklamadan önce takım kaptanlarıyla da konuştuklarının altını çizmişti. Fenerbahçe'de Sadettin Saran ile futbolcular arasında geçen diyaloğun ayrıntıları da ortaya çıktı.

Başkan Sadettin Saran'ın futbolcularla yaptığı görüşmeden teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili güvenoyu çıktığı öğrenildi.

Başta kaptan Skriniar olmak üzere tüm isimler "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Biz sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.

Futbolcuların tutumu sonrası başkan Saran'ın da sorumluluk aldığı ve Tedesco ile yola devam kararı verdiği belirtildi.