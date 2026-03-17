Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe'de futbolcular Tedesco'ya siper oldu! "Tek sorumlu Tedesco değil"

Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen ve şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edileceğini açıklamıştı. Saran'ın kararında futbolcular ile yaptığı görüşmenin de etkili olduğu ve sarı-lacivertli oyuncuların, "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz" dediği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 10:52

'de sezonun bitimine 8 hafta kala zirvede kızışmış durumda. 26. hafta maçında deplasmanda ligin son sırasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan , sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin yenilgisinin ardından lider 'ın RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etmesiyle ezeli rakipler arasındaki puan farkı 7'ye yükselmişti. 'un da sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmesiyle ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki Trabzonspor puanları eşitledi.

Ligde lider Galatasaray'ın 64 puanı bulunurken ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 57'şer puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor.

FENERBAHÇE'DE TEDESCO İLE DEVAM KARARI

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertlilerde yönetim, başkan Sadettin Saran önderliğinde acil durum toplantısı düzenlemişti.

Fatih Karagümrük maçından bir gün sonra teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüşme gerçekleştiren başkan Sadettin Saran, "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek'le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi." ifadelerini kullanmıştı.

FUTBOLCULAR TEDESCO'YA SİPER OLDU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Tedesco ile devam kararını açıklamadan önce takım kaptanlarıyla da konuştuklarının altını çizmişti. Fenerbahçe'de Sadettin Saran ile futbolcular arasında geçen diyaloğun ayrıntıları da ortaya çıktı.

Başkan Sadettin Saran'ın futbolcularla yaptığı görüşmeden teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili güvenoyu çıktığı öğrenildi.

Başta kaptan Skriniar olmak üzere tüm isimler "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Biz sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.

Futbolcuların tutumu sonrası başkan Saran'ın da sorumluluk aldığı ve Tedesco ile yola devam kararı verdiği belirtildi.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#Fenerbahçe
#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.