Avatar
Galatasaray'da sol beke Cezayirli Panzer! Okan Buruk onayı verdi, transferde ilk bomba patlıyor

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlarken, savunma hattını Bundesliga'nın yıldızıyla güçlendiriyor. 30 yaşındaki Cezayirli sol bek için görüşmeler başlarken, Okan Buruk'un onay verdiği transferin detayları netleşmeye başladı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 09:54

Lig’de şampiyonluk meşalesini yakmaya hazırlanan ve Avrupa’da dolu dizgin yoluna devam eden , gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Teknik direktör ’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, savunma hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

SAVUNMAYA "DUVAR" OLMAYA GELİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, sol bek ve stoper mevkilerinde joker görevi görebilen, Bundesliga’nın tecrübeli ismi Ramy Bensebaini için girişimlere başladı. forması giyen 30 yaşındaki Cezayirli yıldızın, aslanın yeni sezondaki ilk hedefi olduğu öğrenildi.

OKAN BURUK’UN "JOKER" TERCİHİ

Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde daha alternatifli bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk’un, Bensebaini’nin çok yönlülüğüne hayran kaldığı belirtiliyor. Özellikle savunmanın solunda ve merkezinde görev alabilen deneyimli oyuncu için yönetimin makul bir bonservis bedeliyle Dortmund’un kapısını çalacağı ifade edildi.

ALMANYA İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tam 27 resmi maça çıkan Bensebaini, skora katkısıyla da dikkat çekiyor. Savunmacı kimliğinin yanı sıra hücumda da etkili olan yıldız oyuncu, bu sezon takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Galatasaray yönetiminin, oyuncunun 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesine rağmen, Alman ekibiyle olan iyi ilişkilerini kullanarak transferi kısa sürede bitirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.

