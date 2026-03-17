Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Singo için dünya devleri sıraya girdi! 60 Milyon Euroluk dev teklif: Herkes Liverpool derken...

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Singo, sakatlık kabusunu atlattıktan sonra adeta küllerinden doğdu. Liverpool’un ardından şimdi de bir başka dünya devi, Fildişili yıldız için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
17.03.2026
09:13
GÜNCELLEME:
17.03.2026
09:15

Lig lideri Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan 30.7 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, Avrupa transfer piyasasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan hamleleriyle dünyayı sarsan Cimbom, Singo transferinde de ne kadar haklı olduğunu kanıtladı.

SAKATLIKTAN ZAFERLE DÖNDÜ

Sezonun ilk bölümünde yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle formasına hasret kalan 25 yaşındaki savunmacı, sahalara öyle bir döndü ki tüm Avrupa gözlerini yeniden İstanbul’a çevirdi. 1.90’lık boyu, fiziksel üstünlüğü ve hızıyla savunmanın bel kemiği olan Singo, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkısıyla hücumda da varlığını hissettirdi.

NAPOLI 60 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Daha önce İngiliz devi Liverpool’un listesine girdiği iddia edilen yıldız oyuncu için şimdi de İtalya’dan ciddi bir hamle geldi. İtalyan basınında geniş yer bulan haberlere göre; savunma hattını güçlendirmek isteyen Napoli, Wilfried Singo’yu yaz transfer döneminin ana hedefi olarak belirledi.

Galatasaray yönetiminin Singo’nun sözleşmesine koydurduğu 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli, Napoli için bir engel teşkil etmiyor. İtalyan ekibinin, bu rakamı ödeyerek transferi bitirmeye kararlı olduğu belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2030’A KADAR

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Singo’nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu astronomik teklif karşısında nasıl bir yol haritası izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Eğer transfer 60 milyon Euro bandında gerçekleşirse, bu rakam Türk tarihinin en büyük oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek.

