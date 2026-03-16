Szymon Marciniak’ın yönettiği Galatasaray maçları! Liverpool Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında Galatasaray, İngiltere’de Liverpool’a rakip olacak. İlk maçta sahasında 1-0’lık galibiyet elde ederek rövanş öncesi avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü Anfield Stadyumu’nda tur bileti için sahaya çıkacak. Liverpool-Galatasaray mücadelesini Szymon Marciniak yönetecek. Rövanş öncesinde Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın görev aldığı karşılaşmalara ilişkin istatistikler merak edilmeye başlandı.

DEV FİNALLERDE DÜDÜK ÇALDI

Szymon Marciniak, 7 Ocak 1981 tarihinde doğdu. Dünyanın en seçkin hakemlerinden biri olarak gösteriliyor. Hakemlik kariyerine 21 yaşında adım attı. Ardından bir süre hakemlikle eş zamanlı olarak amatör futbolculuk yaptı. 2006 yılında ise kariyerini yalnızca profesyonel futbol hakemi olarak sürdürme kararı aldı. Polonyalı hakem, daha önce 2022 Dünya Kupası finali, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve 2018 UEFA Süper Kupası finalinde görev yaptı. Marciniak’ın geçen sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetme ihtimali de gündeme taşınmıştı. Szymon Marciniak, kendi jenerasyonunun en yüksek puanlı uluslararası hakemleri arasında gösteriliyor.

SZYMON MARCINIAK’IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off aşamasında Galatasaray-Molde rövanş karşılaşmasını, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında ise Galatasaray-Paris Saint-Germain ve Galatasaray-Atletico Madrid müsabakalarını yönetti. Szymon Marciniak, Türkiye Milli Takımı’nın kritik maçlarında da görev üstlendi. 2016-2017 Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan ve İzlanda karşılaşmalarında düdük çaldı. 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzlanda mücadelesini yöneten Marciniak, 2020 UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan Türkiye-Rusya maçında da hakem olarak sahadaydı.