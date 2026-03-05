Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fatih Tekke'ye ödül!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Tekke'nin Turkcell Süper Kupa'daki konuşmasını hatırlattı. Genç antrenör; yarı final etabında, sporun birleştirici yönüne dikkat çekmişti.

TFF'DEN ÖDÜL AÇIKLAMASI

"Kullandığı dil ve verdiği mesajla tribün kültüründe saygı ve sağduyunun önemine işaret eden Fatih Tekke, sahadaki rekabetin ötesinde sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımı dolayısıyla Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü."

FATİH TEKKE ÖDÜLÜNÜ TRABZON'DA ALDI

Fatih Tekke'ye ödülünü, TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan'ın takdim ettiği bildirildi.