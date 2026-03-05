Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferinin perde arkası: Menajerlere 10 milyon Euroluk komisyon!

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferiyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler; NEO Spor YouTube kanalında, Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferinin perde arkasını gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferinin perde arkası: Menajerlere 10 milyon Euroluk komisyon!
Fenerbahçe'nin önemli bir yatırımla transfer ettiği 19 yaşındaki Sidiki Cherif, performansıyla soru işaretlerine sebep olmuştu. An itibarıyla Fenerbahçeli taraftarlardan da tam not alamayan Sidiki Cherif sürecine, Serdar Ali Çelikler tarafından adeta yeni bir boyut kazandırıldı.

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferinin perde arkası: Menajerlere 10 milyon Euroluk komisyon!

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferinin perde arkası: Menajerlere 10 milyon Euroluk komisyon!

FENERBAHÇE'NİN SIDIKI CHERIF TRANSFERİNDE 10 MİLYON EUROLUK MENAJER KOMİSYONU!

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferinin perde arkasını gündeme taşıyan Serdar Ali Çelikler, "Gazeteci Romain Molina, YouTube kanalında Sidiki Cherif transferini anlatmış. 12+3 milyon Euro teklif edilen futbolcuyu Fenerbahçe'ye, 22+3 milyon Euroya nasıl satmışlar tek tek anlatıyor. Kaç tane menajer ve şirket için işine girmiş, Fenerbahçe'nin en az 10 milyon Eurosunu nasıl menajerlere yedirmişler orada anlatıyor. Açın izleyin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferinin perde arkası: Menajerlere 10 milyon Euroluk komisyon!

FENERBAHÇE'NİN SIDIKI CHERIF HAMLESİ MEHMET DEMİRKOL'UN DA RADARINA TAKILMIŞTI

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferini Socrates YouTube kanalında yorumlayan Mehmet Demirkol, genç hücumcunun yanlış maçlarda oynatıldığının altını çizmiş ve de şimdiye kadar ki performansıyla yeterli olmadığını belirtmişti! İlave olarak da deneyimli gazeteci, Sidiki Cherif yatırımının belki de sonradan karşılığını bulacağını ama şu andaki tablo itibarıyla pek o noktaları hayal ettiremediğini anlatmıştı.

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferinin perde arkası: Menajerlere 10 milyon Euroluk komisyon!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE SIDIKI CHERIF'İ NEREDEN TRANSFER ETTİ?
Sarı lacivertliler, Fransa temsilcisi Angers ile masaya oturmuştu.
#Spor
#Spor
