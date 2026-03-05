Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Filipe Luis'den açıklama geldi: 8 kupa kazandıktan sonra kovulmuştu!

Filipe Luis, Flamengo'daki sürece dair ilk kez hislerini paylaştı. Genç antrenör, kupalarla dolu döneminin ardından minnettar olduğunu belirtti.

Filipe Luis'den açıklama geldi: 8 kupa kazandıktan sonra kovulmuştu!
Filipe Luis, Flamengo'da tam 8 kupa kazanmış ve sözleşme uzatmıştı. Ardından ise kırmızı siyahlılarla kritik mağlubiyetler alan 40 yaşındaki Brezilyalı, görevine veda etmek zorunda kalmıştı.

Filipe Luis'den açıklama geldi: 8 kupa kazandıktan sonra kovulmuştu!

Filipe Luis'den açıklama geldi: 8 kupa kazandıktan sonra kovulmuştu!

FILIPE LUIS'DEN FLAMENGO SÖZLERİ

"Bugün, yaklaşık 7 yıl boyunca evim olan kulübe, Clube de Regatas do Flamengo’ya veda ediyorum. Tarihe geçen başarılar, unutulmaz geceler ve asla unutmayacağım bir sevgi... Kazandığımız her kupa; emek, çalışma, cesaret ve her şeyden önce bu armaya duyulan sevginin bir sonucuydu. Bana bu başarılı dönemi yaşama fırsatı veren yönetime teşekkür ediyorum. Bu kadar iz bırakan bir yolculuk inşa etmem için bana duyulan güvene her zaman minnettar kalacağım.

Filipe Luis'den açıklama geldi: 8 kupa kazandıktan sonra kovulmuştu!

Oyunculara sonsuz saygım var. Sizler devlersiniz. Karakter sahibi insanlar, adanmış profesyoneller ve saha içinde de dışında da şampiyonlarsınız. Başardığımız hiçbir şey, herkesin gösterdiği özveri ve birlik olmadan mümkün olmazdı. Bana verdiğiniz bu fırsat için size yalnızca teşekkür edebilirim. Bu, bir vedadan çok; hayatımın geri kalanında taşıyacağım saygı, sevgi ve birlik gösterisiydi. Zor bir anı unutulmaz bir şeye dönüştürdünüz. Bu formayı her gün onurlandırdığınız ve beni hem teknik direktör hem de bir insan olarak gururlandırdığınız için teşekkür ederim. Her zaman saygımı, hayranlığımı ve minnettarlığımı kazanacaksınız.

Filipe Luis'den açıklama geldi: 8 kupa kazandıktan sonra kovulmuştu!

Ve taraftarlara… Siz bunun ruhusunuz. Desteklediniz, coştunuz, acı çektiniz ve inandınız. Birlikte şampiyon olduk! Her tezahüratı, her alkışı ve hatta her eleştiriyi kalbimde taşıyorum; çünkü hepsi bu yolculuğun bir parçasıydı. İçim rahat, başım dik ve vicdanım huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Futbol döngülerden oluşur ve bizimkisi tarihi bir döngüydü."

Filipe Luis'den açıklama geldi: 8 kupa kazandıktan sonra kovulmuştu!

Sıkça Sorulan Sorular

FILIPE LUIS'İN SON DÖNEMİ NASILDI?
2026'ya kötü başlayan Flamengo, geçen ay oynanan Brezilya Süper Kupa ve 2026 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) maçlarının hepsini kaybederken, ligde de çıktığı 3 maçın sadece 1'ini kazanmıştı.
