 Burak Ayaydın

Michael Phelps'ten büyük itiraf: Rekortmen yüzücü pişmanlıklarını anlattı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin rekortmen yüzücüsü Michael Phelps, kariyerinde yaşadıklarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Esasen ise başarılı sporcu, çocuklarının aynı yolu gitmemeleri gerektiğini ifade etti.

Michael Phelps'ten büyük itiraf: Rekortmen yüzücü pişmanlıklarını anlattı!
Burak Ayaydın
04.03.2026
04.03.2026
23:02

Michael Phelps kazandığı birçok madalyadan sonra hayata dair konuştu. 40 yaşındaki efsane, çok zorlu süreçlerden geçtiğini ve her zaman buna değmediğini belirtti.

Michael Phelps'ten büyük itiraf: Rekortmen yüzücü pişmanlıklarını anlattı!

MICHAEL PHELPS'TEN BÜYÜK İTİRAF!

"Kariyerim boyunca aynaya bakar ve gözlüklü, bone takmış birini görürdüm. Sakallı, saçını at kuyruğu yapan ve yavaş yavaş ortaya çıkan beyaz saçları olan birini değil... Duyguları olan birini görmüyordum, kendimi birkaç altın madalya kazanmış ve birkaç rekor kırmış bir tip olarak görüyordum. Kendimi asla bir insan olarak görmedim! Çocuklarımın yüzmesini istemiyorum, Amerika Birleşik Devletleri takımıyla 20 yıldan fazla bir süre boyunca benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum. İyi olmamanın da iyi olduğunu öğrendim... Çünkü ruh sağlığıyla olan yolculuğum asla bitmiyor. Kendine bakmak erdemli bir zaferdir."

Michael Phelps'ten büyük itiraf: Rekortmen yüzücü pişmanlıklarını anlattı!

Sıkça Sorulan Sorular

FUTBOLDA DA BÖYLE DÜŞÜNEN İSİMLER VAR MIYDI?
Eski futbolcu Carlos Tevez, kariyeri boyunca maddi sebeplerden sahada olduğunu ve hiç keyif almadığını açıklamıştı.
#Spor
#Spor
