Spor
Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade üçlüsünden altın madalya!

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda, milli atıcılardan altın madalya geldi. Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade; erkekler 10 metre havalı tabanca branşında Ermenistan'dan zaferle döndü.

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade üçlüsünden altın madalya!
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyon, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisindeki madalya müsabakalarıyla sona erdi. Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımımız, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade üçlüsünden altın madalya!

ART ARDA AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARI

İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'nin yer aldığı takım, eleme yarı finalinde topladığı 579 puanla lider olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Ukrayna (Maksym Himon, Oleh Omelchuk, Viktor Bankin) ile karşılaşan ay yıldızlılar, maçı 17-11 kazanarak bu kategoride üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade üçlüsünden altın madalya!

En nihayetinde ise bu sonuçla birlikte Türkiye, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 7 madalyayla (2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz) tamamladı.

