Türkiye Sırbistan deplasmanında kazandı: 12 Dev Adam'ın zorlu Dünya Kupası mücadelesi!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a konuk oldu. 12 Dev Adam, Belgrad’da güçlü rakibini mağlup edip 3'te 3 yaptı.

Türkiye Sırbistan deplasmanında kazandı: 12 Dev Adam'ın zorlu Dünya Kupası mücadelesi!
Burak Ayaydın
27.02.2026
27.02.2026
12 Dev Adam, grup liderliği için Sırbistan ile kozlarını paylaştı. Elemelerdeki ilk iki maçını kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün de 82-78 galip gelmesiyle birlikte önemli bir avantaj elde etti.

Türkiye Sırbistan deplasmanında kazandı: 12 Dev Adam'ın zorlu Dünya Kupası mücadelesi!

12 DEV ADAM'IN TURNUVA SÜRECİ

İlk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 yenen Ergin Ataman yönetimindeki ay yıldızlılar, ikinci müsabakada ise İsviçre'yi 85-60 mağlup etti! An itibarıyla üçüncü sınavından da zaferle ayrılan millilerimiz, Dünya Kupası'na katılmak için önemli bir eşiği kayıpsız geçti.

Türkiye Sırbistan deplasmanında kazandı: 12 Dev Adam'ın zorlu Dünya Kupası mücadelesi!

RÖVANŞ İSTANBUL’DA OYNANACAK

C Grubu’ndaki iki maçlık periyodun ikinci ayağı ise 2 Mart Pazartesi günü İstanbul’da oynanacak. Türkiye-Sırbistan rövanşı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 21.00 itibarıyla başlayacak. Belgrad’daki sonuç, İstanbul’daki karşılaşma öncesinde ibreyi bize döndürdü.

Türkiye Sırbistan deplasmanında kazandı: 12 Dev Adam'ın zorlu Dünya Kupası mücadelesi!

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR).

Türkiye Sırbistan deplasmanında kazandı: 12 Dev Adam'ın zorlu Dünya Kupası mücadelesi!

Sıkça Sorulan Sorular

GEÇTİĞİMİZ YAZ HANGİ TURNUVADA İKİNCİ OLMUŞTUK?
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybetmişti.
