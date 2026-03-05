Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı: En pahalı ve en ucuz kategori arasındaki fark dikkat çekti!

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki Galatasaray derbisinin en pahalı biletini 37.500 TL olarak açıkladı. Ayrıca da dev maçın en ucuz izleme seçeneği, 2.250 TL olarak duyuruldu.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNİN BİLET FİYATLARI

VIP 100: 37.500 TL

VIP 101-126: 33.750 TL

1.Kategori: 12.000 TL

2.Kategori: 11.000 TL

3.Kategori: 9.750 TL

4.Kategori: 7.500 TL

5.Kategori: 6.500 TL

6.Kategori: 5.750 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7.Kategori: 2.500 TL

8.Kategori: 2.250 TL

DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00 itibarıyla başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde, hakem Ozan Ergün düdük çalacak.