Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi: Yönetimle ipler gerildi!

Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin sakatlığı tansiyonu yükseltti. Halihazırda Fransız forvet durumunun ciddi olduğunu belirtirken, Cadena SER'in haberine göre ise kulüp doktorları artık bir problem kalmadığını ve Kylian Mbappe'nin forma giyebileceğini düşünüyor.

KYLIAN MBAPPE TEDAVİ İÇİN ÜLKESİNE GİTMİŞTİ

Real Madrid'in sağlık ekibine güvenmeyen Kylian Mbappe, tedavi sürecini Fransa'da geçirmeyi tercih etti! Gelişmelerden hareketle birkaç maç kaçıran yıldız oyuncunun bu dönemi devam ettirmek istemesi, Real Madrid yönetiminden ültimatom almasına sebep oldu. Zira Kral'ın Takımı, son maçlarda kritik puan kayıpları yaşamıştı.

KYLIAN MBAPPE'NİN REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.