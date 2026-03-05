Menü Kapat
11°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi: Yönetimle ipler gerildi!

Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi yaşanıyor. Real Madrid Kulübü ve Kylian Mbappe, an itibarıyla yıldız hücumcunun sakatlığı konusunda orta yolu bulmakta zorlanıyor.

Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi: Yönetimle ipler gerildi!
Burak Ayaydın
05.03.2026
05.03.2026
'de 'nin sakatlığı tansiyonu yükseltti. Halihazırda Fransız forvet durumunun ciddi olduğunu belirtirken, Cadena SER'in haberine göre ise kulüp doktorları artık bir problem kalmadığını ve Kylian Mbappe'nin forma giyebileceğini düşünüyor.

Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi: Yönetimle ipler gerildi!

KYLIAN MBAPPE TEDAVİ İÇİN ÜLKESİNE GİTMİŞTİ

Real Madrid'in sağlık ekibine güvenmeyen Kylian Mbappe, tedavi sürecini 'da geçirmeyi tercih etti! Gelişmelerden hareketle birkaç maç kaçıran yıldız oyuncunun bu dönemi devam ettirmek istemesi, Real Madrid yönetiminden ültimatom almasına sebep oldu. Zira Kral'ın Takımı, son maçlarda kritik puan kayıpları yaşamıştı.

Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi: Yönetimle ipler gerildi!

KYLIAN MBAPPE'NİN REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID KYLIAN MBAPPE İÇİN BONSERVİS ÖDEMİŞ MİYDİ?
İspanyol devi, PSG ile sözleşme sona eren yıldız oyuncuyu bedelsiz şekilde kadrosuna katmıştı.
