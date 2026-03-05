Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakem ataması yapıldı. Yüksek tempolu geçmesi beklenen zorlu müsabakada görev, Ozan Ergün'ün oldu.

DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00 itibarıyla başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde, hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

DERBİ LİGİN ZİRVESİNİ ETKİLEYECEK

Galatasaray'ın zorlu bir fikstürden geçtiği dönemde; Beşiktaş deplasmanındaki kritik bir kayıp, şampiyonluk yolunda ciddi bir yara anlamına gelecek.