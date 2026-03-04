Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray mesajı geldi. Halihazırdaki mücadeleye değinen Yalçın, ardından ise Galatasaray kritiğini yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN GALATASARAY MESAJI!

"Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Grup bölümü başarılı geçti. Rakiplere ve devamına bakacağız. Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız."