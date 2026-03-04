Menü Kapat
Ramazan
 Burak Ayaydın

Nicolo Zaniolo'dan transfer kararı: Galatasaray'daki sözleşmesi devam ediyordu!

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya basınına açıklamalarda bulundu. Ayrıca yıldız hücumcu, geleceğine dair de önemli demeçler verdi.

Nicolo Zaniolo'dan transfer kararı: Galatasaray'daki sözleşmesi devam ediyordu!
Burak Ayaydın
04.03.2026
04.03.2026
Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla ayrılan ve Udinese'de eski günlerinden kesitler sunan Nicolo Zaniolo, kariyerini nerede sürdürmek istediğini anlattı. 26 yaşındaki İtalyan yıldız, bundan sonrasını daha dengeli bir hayat olarak tasarladığını belirtti.

Nicolo Zaniolo'dan transfer kararı: Galatasaray'daki sözleşmesi devam ediyordu!

NICOLO ZANIOLO'DAN TRANSFER KARARI!

İki çocuk babası olduğunu hatırlatan Nicolo Zaniolo, "Onlara örnek olmalıyım. Karakter olarak da futbolcu olarak da gelişmeliyim. Eşim, inişli çıkışlı dönemlerimde bana çok destek oldu. Ona teşekkür ediyorum, bu sezondaki performansımda emeği çok fazla. İtalya Milli Takımı'nda oynamak çocukluk hayalim. Bu sezon yaptıklarımın görülmesini umuyorum ama milli takıma çağrılmazsam da daha çok çalışacağım. Udinese'ye minnettarım. Son iki sezonum beklentilerin altındaydı ve onlar bana şans verdi. Sezon sonunda geleceğimle ilgili net bir görüşme yapacağız ama şu anda yeni bir arayışım yok, Udinese'de mutluyum. Teknik direktörümüz de bana bir baba figürü gibi yaklaşıyor. Diz sakatlığımın ardından sabah 09.00 ve akşam 18.00 saatleri arasında tesislerde çalışmaya başladım. Çok çalışmak her zaman karşılığını verir." ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo'dan transfer kararı: Galatasaray'daki sözleşmesi devam ediyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

NICOLO ZANIOLO'NUN BU SEZON RAKAMLARI NASIL?
Udinese ile 25 maça çıkan İtalyan yıldız, 6 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
