Dereye uçan araçta can pazarı: Sürücüyü boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi’nde gerçekleşen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mahalleden geçen dereye düştü. Sürücü kazada yaralanırken, araç suyla dolmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren şoförün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralı sürücüye ilk müdahale gerçekleşti ve ardından hastaneye sevk edildi.
Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi muhtarı Mehmet Bulut, kaza sonrası yaşanan kurtarma çalışmasını anlatarak "50 metre ileride bayramlaşıyorduk, birden ses geldi ve koşarak geldik. Geldiğimizde araba dereye düşmüştü. İki arkadaş suyun içine atlayıp, vatandaşı kurtardık. Aracın içinde su boynuna kadar gelmişti" dedi.