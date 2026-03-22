Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram ve çeyrek dibi gördü: İşte 22 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarındaki düşüş 22 Mart Pazar gününde de devam ediyor. Günlerdir ciddi kayıplar yaşayan altın haftanın son gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Mart 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.401,46
SATIŞ: 6.405,40
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.860,00
SATIŞ: 11.488,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 43.308,00
SATIŞ: 45.639,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.747,74
SATIŞ: 45.665,78
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.497,05
SATIŞ: 4.498,52