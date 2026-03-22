Böyle iş ilanı görülmedi! Şartları gören şoke oldu: 'Yaşamak isteyen başvurmasın'

Sosyal medyada paylaşılan iş ilanını görenler şoke oldu. "Aile ortamı" ve "ekip ruhu" vaatleri dikkat çekerken, ağır şartlar tepkilere neden oldu. İş ilanına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

Böyle iş ilanı görülmedi! Şartları gören şoke oldu: 'Yaşamak isteyen başvurmasın'
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 09:04

Sosyal medyada yayılan bir tepkilere neden oldu. "Aile ortamı" ve "deneyim" vaadiyle paylaşılan ilandaki ağır şartlar dikkat çekerken, pizza vaadi de pes dedirtti. Firma mesai saatlerinin bile belli olmadığı iş için peş peşe isteklerini sıralarken, "Çarşamba günleri pizza söylüyoruz" ifadesine adeta yorum yağdı.

Böyle iş ilanı görülmedi! Şartları gören şoke oldu: 'Yaşamak isteyen başvurmasın'

"İŞ-YAŞAM DENGESİ ARAYANLAR BAŞVURMASIN"

İlanın en altında yer alan "Önemli Dipnot" ise pes dedirtti. İlanda belirtilen notta özel hayatına vakit ayırmak isteyen adayların başvuruda bulunmaması rica edildi.

MOTİVASYON: ÇARŞAMBA GÜNLERİ PİZZA

İlanın detaylar kısmında yer alan bazı maddeler şunlar:

Haftada 6 (gerektiğinde 7) gün çalışma.

08.00 başlangıç saati; ancak bitiş saati belirsiz ("İş bitene kadar buradayız").

Resmi tatillerde "ekip ruhu" adına çalışma beklentisi.

7/24 ulaşılabilirlik zorunluluğu (Telefon asla sessize alınmayacak).

Sadece Çarşamba günleri söylenen pizza.

