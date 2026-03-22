Böyle iş ilanı görülmedi! Şartları gören şoke oldu: 'Yaşamak isteyen başvurmasın'

Sosyal medyada yayılan bir iş ilanı tepkilere neden oldu. "Aile ortamı" ve "deneyim" vaadiyle paylaşılan ilandaki ağır şartlar dikkat çekerken, pizza vaadi de pes dedirtti. Firma mesai saatlerinin bile belli olmadığı iş için peş peşe isteklerini sıralarken, "Çarşamba günleri pizza söylüyoruz" ifadesine adeta yorum yağdı.

"İŞ-YAŞAM DENGESİ ARAYANLAR BAŞVURMASIN"

İlanın en altında yer alan "Önemli Dipnot" ise pes dedirtti. İlanda belirtilen notta özel hayatına vakit ayırmak isteyen adayların başvuruda bulunmaması rica edildi.

MOTİVASYON: ÇARŞAMBA GÜNLERİ PİZZA

İlanın detaylar kısmında yer alan bazı maddeler şunlar:

Haftada 6 (gerektiğinde 7) gün çalışma.

08.00 başlangıç saati; ancak bitiş saati belirsiz ("İş bitene kadar buradayız").

Resmi tatillerde "ekip ruhu" adına çalışma beklentisi.

7/24 ulaşılabilirlik zorunluluğu (Telefon asla sessize alınmayacak).

Sadece Çarşamba günleri söylenen pizza.